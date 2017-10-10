«Роснефть» подала в суд на «Коммерсантъ»

«Роснефть» подала в суд иск к газете «Коммерсантъ». Компания потребовала опровержения информации, которая написана в материале под названием «Исправленного три года ждут». Автор публикации — Дмитрий Бутрин, заместитель шеф-редактора «Коммерсантъ».

В иске отмечается, что автор текста пишет об «условном» топ-менеджере компании и этот пример закрепляет негативный образ «Роснефти» в сознании читателей, пишет РИА Новости. В тексте речь идет о поправках Министерства финансов, которые были внесены в федеральный закон о закупках государственных компаний. Для примера журналист привел ситуацию, когда абстрактный топ-менеджер «Роснефти» покупает что-то у своей жены. Далее Бутрин поясняет, что такая сделка считалась бы законной до момента установления ущерба компании через суд.

Представители «Роснефти», прочитав этот материал, сочли его лживым, поэтому потребовали опровержений. Никаких финансовых требований, по словам официального представителя Михаила Леонтьева, пока не выдвигается.