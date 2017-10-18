«Роснефть» заплатит Иракскому Курдистану за участие в добыче на пяти блоках

«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана заключили договор о начале геологических разведочных работ. Они будут проводиться сразу на пяти нефтяных блоках. В случае, если разведка будет успешной, добычу нефти начнут уже через три года — в 2021 году.

Российская компания заплатит Иракскому Курдистану за вхождение в этот проект, пишут «Ведомости». Речь идет о сумме около $400 млн. $200 млн из них в будущем могут быть компенсированы за счет нефтепродутов, которые будут добыты на новых блоках.

Доля «Роснефти» в четыре раза больше, чем доля «хозяев» земли. Российской компании будет принадлежать 80%. Приблизительный объем нефти на пяти блоках — 670 млн баррелей.

Ранее «Практика» писала о том, что Багдад без боя вернул полный контроль над Киркуком — центром северной нефтяной столицы.