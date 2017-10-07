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07 октября, в 00:36
Новости

Рособрнадзор лишил три вуза государственной аккредитации

Еще двум учебеным заведениям запретили прием студентов

Рособрнадзор отозвал лицензию на осуществление образовательной деятельности у трех вузов.

Сообщение ведомства передает РИА Новости. На основании решения Арбитражного суда лишились лицензии Международная академия оценки и консалтинга, Институт Экономики Бизнеса и Сочинский институт экономики и информационных технологий. Самарской гуманитарной академии и филиалу Воронежского экономико-правового института в Липецке запретили прием студентов за неисполнение в установленные сроки предписаний ведомства.

Рособрнадзор также применил дисциплинарные меры к Академии социального образования — учебное заведение лишилось лицензии по четырем направлениям.

«Практика» неоднократно писала о санкциях, накладываемых на вузы Рособрнадзором. 22 сентября издание сообщало о запрете на прием студентов для МИТРО.


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