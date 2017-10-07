Рособрнадзор лишил три вуза государственной аккредитации

Рособрнадзор отозвал лицензию на осуществление образовательной деятельности у трех вузов.

Сообщение ведомства передает РИА Новости. На основании решения Арбитражного суда лишились лицензии Международная академия оценки и консалтинга, Институт Экономики Бизнеса и Сочинский институт экономики и информационных технологий. Самарской гуманитарной академии и филиалу Воронежского экономико-правового института в Липецке запретили прием студентов за неисполнение в установленные сроки предписаний ведомства.

Рособрнадзор также применил дисциплинарные меры к Академии социального образования — учебное заведение лишилось лицензии по четырем направлениям.

«Практика» неоднократно писала о санкциях, накладываемых на вузы Рособрнадзором. 22 сентября издание сообщало о запрете на прием студентов для МИТРО.