Рособрнадзор представил новые бланки ЕГЭ

Рособрнадзор учел все замечания к порядку проведения ЕГЭ, когда экзамен представлял собой большую цепочку от печати до доставки бланков, и усовершенствовал процедуру, полностью автоматизировав доставку и сканирование документов, заявил замглавы ведомства Анзор Музаев.

По его словам, новые бланки позволят увеличить время для ответов учащихся и сократить стоимость проведения экзамена. «У нас уходят все звенья с человеческими ресурсами, которые имели доступ к контрольно-измерительным материалам до момента, когда их получит ученик», — цитирует РИА Новости слова Музаева.

Кроме того, в новых бланках уже будет заполнена часть полей, что положительно скажется на времени проведения экзамена. У школьников появится больше времени, которое они будут тратить на сами ответы ЕГЭ, а не на заполнение бланков, добавил Музаев. В следующем году экзамен практически полностью перейдет на новый метод.

Ранее «Практика» писала о том, что средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет студентов вырос до 68 баллов.