Роспатент назвал 10 самых ярких отечественных разработок

Эксперты Роспатента назвали 10 самых перспективный изобретений 2017-го года. Об этом рассказывает телеканал RT.

Уточняется, что среди всех патентных заявок, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности в уходящем году и попавших в ТОП-10, больше всего разработок связано с медициной.

Например, российскими офтальмологами был запатентован «электрический глаз», в его основе — инновационный электрод, который справляется с атрофией зрительного нерва. Также известные отечественные хирурги Леонид Бокерия и Ольга Бокерия запатентовали устройство для поддержания тока крови во время операций на сердце. А в Башкирии создали стоматологический карандаш, помогающий лечить воспалительные заболевания пародонта.

Среди разработок в области высоких технологий одним из самых перспективных оказалось изобретение, которое может проверять подлинность и качество продукции в процессе производства. В разработке автор Игорь Дю использовал технологию блокчейн.

В ТОП-10 самых ярких изобретений вошли и разработки юных ученых. Так, специалисты Роспатента особо отметили десятиклассника из Красноярского края Михаила Уткина, который создал электронный индикатор уровня уклона — его можно применять в самых разных сферах, от измерения расстояний до фотограмметрии.