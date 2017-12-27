Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

Красная икра давно уже стала для россиян одним из традиционных новогодних блюд.

В преддверии праздников специалисты Роспотребнадзора поделились информацией о пользе икры, а также о том, как выбрать безопасный и качественный продукт и на что обратить внимание во время покупки.

Несомненно, икра лососевых пород рыб богата по своему витаминно-минеральному составу. Кроме того, это источник качественного и легкоусваиваемого белка.

Чтобы не купить низкокачественную и небезопасную продукцию, необходимо соблюдать ряд правил.

Во-первых, не стоит приобретать икру с рук, а также в местах несанкционированной торговли. Во-вторых, на этикетке должно быть четко указано название рыбы, а также дата изготовления и фасовки продукта.

Если икра продается в жестяной банке, то маркировакана ней должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». При этом надпись обязательно должна быть «выбита» изнутри!

Кроме того, не рекомендуется покупать икру, если в составе указана пищевая добавка Е-239 (уротропин). На сегодняшний день разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Помните, что натуральные икринки выглядят однородными и рассыпчатыми, при этом мелкие и цельные. Они, в отличие от искусственной продукции, имеют ядро и лопаются при слабом нажатии.

Икру следует хранить в холодильнике при температуре от плюс двух до плюс шести градусов. После вскрытия необходимо употребить продукт в течение трех дней.