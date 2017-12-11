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11 декабря, в 09:25
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Роспотребнадзор может ввести «черные метки» для вредных продуктов

Глава ведомства рассказала о новых методах борьбы с ожирением

На вредных продуктах могут появиться «черные метки».

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает газета «Известия». Она сообщила, что для продавцов вредных продуктов в России могут ввести жесткие наказания.

Роспотребнадзор представил план мероприятий по защите прав потребителей, который обсуждался с органами власти, бизнес-сообществом и общественными организациями. Новый план ориентирован на реализацию принципов ООН, принятых в 2015 году.

В России уже есть системная программа действий, утвержденная правительством. Она разработана для улучшения качества защиты прав потребителей.

По словам руководителя ведомства, количество детей с ожирением в России увеличилось в два раза за 25 лет. Для решения данной проблемы и была создана национальная система с официальным документом, определяющим основные приоритеты на ближайшее десятилетие.

Также ведомство планирует до конца года запустить «горячую линию», на которой будут принимать жалобы на недобросовестных таксистов.

 


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Олег
Гость
Олег

И это правильное решение. И желательно чтобы эти метки были очень хорошо видны всем, даже у кого не очень хорошее зрение.Вы посмотрите куда мы катимся , сейчас болезнями желудочно-кишечного тракта болеет большое количество детей ! Язва желудка сильно помолодела , встречается даже у 12 летних подростков !!!

12 дней 12 часов назад