Роспотребнадзор может ввести «черные метки» для вредных продуктов

На вредных продуктах могут появиться «черные метки».
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает газета «Известия». Она сообщила, что для продавцов вредных продуктов в России могут ввести жесткие наказания.
Роспотребнадзор представил план мероприятий по защите прав потребителей, который обсуждался с органами власти, бизнес-сообществом и общественными организациями. Новый план ориентирован на реализацию принципов ООН, принятых в 2015 году.
В России уже есть системная программа действий, утвержденная правительством. Она разработана для улучшения качества защиты прав потребителей.
По словам руководителя ведомства, количество детей с ожирением в России увеличилось в два раза за 25 лет. Для решения данной проблемы и была создана национальная система с официальным документом, определяющим основные приоритеты на ближайшее десятилетие.
Также ведомство планирует до конца года запустить «горячую линию», на которой будут принимать жалобы на недобросовестных таксистов.
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И это правильное решение. И желательно чтобы эти метки были очень хорошо видны всем, даже у кого не очень хорошее зрение.Вы посмотрите куда мы катимся , сейчас болезнями желудочно-кишечного тракта болеет большое количество детей ! Язва желудка сильно помолодела , встречается даже у 12 летних подростков !!!