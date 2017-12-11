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11 декабря, в 19:27
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Роспотребнадзор нашел источник неприятного запаха в Москве

Оказалось, что запахи в столице были вызваны меркаптанами

Роспотребнадзор Москвы нашел источник неприятного запаха в столице. Жители города жаловались на запахи в течение последних дней. Выяснилось, что их причиной стали меркаптаны – источниками меркаптанов, как правило, являются объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.

Из-за неприятного запаха в столице проводили отбор проб атмосферного воздуха, пишет “Интерфакс”. Пробы брали в девяти административных округах Москвы – для того, чтобы найти причину специфических ароматов, специалистам пришлось провести около 2500 исследований.

Исследованием причин неприятного запаха в столице занимается специальная рабочая группа, созданная правительством Москвы.


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