Роспотребнадзор не выявил аномальное загрязнение воздуха в Москве

В Роспотребнадзоре заявили, что в ходе более 1000 проверок на различные загрязнители в московском воздухе не было обнаружено каких-либо аномалий.

В ответ на поступившие жалобы на неприятные запахи управление Роспотребнадзора по Москве исследовало пробы воздуха по 37 адресам в 9 административных округах города на 11 типичных загрязнителей. После более тысячи проверок было установлено, что в пробах от 8 декабря 2017 года вредные вещества присутствуют в допустимых концентрациях, каких-либо аномалий не наблюдается. Однако отбор проб воздуха и лабораторные исследования будут продолжаться, сообщается в заявлении Роспотребнадзора.

Ранее Praktika.ru писала, что по инициативе мэра столицы была создана специальная группа, которая будет следить за ситуацией с неприятными запахами. В нее вошли члены правительств Москвы и Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.