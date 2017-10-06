Россель попытается убедить олигарха не сносить телебашню в Екатеринбурге

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель пообещал попытаться переубедить уральского олигарха Андрея Козицына не сносить телебашню в Екатеринбурге.

Об этом сообщает портал «Ведомости Урал». Россель заявил о своем намерении в пятницу, 6 октября, во время пресс-конференции.

О том, что телебашню в Екатеринбурге планируют снести, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в июле этого года. Незадолго до этого здание и земельный участок под ней передали в уставной капитал АО «Ледовая арена» для того, чтобы на этом месте построили спортивное сооружение на 15 тысяч зрителей.

Против сноса выступили Эдуард Россель и глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.