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06 октября, в 19:46
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Россель предложил установить в Екатеринбурге огромный памятник Екатерине II

Сенатор Совфеда считает, что в городе должен стоять монумент императрицы, наподобие статуи Свободы в США

Сенатор Совфеда от Свердловской области Эдуард Россель попросил установить в Екатеринбурге огромный памятник Екатерине II наподобие статуи Свободы в США.

Он предложил поставить монумент в центральном пруду столицы Урала, сообщает РИА Новости. Россель отметил, что в Екатеринбурге необходимо поставить несколько памятников. Первый – Екатерине II, которая дала название поселению и статус города, потому что его жители не сдались Пугачеву.

Монумент Екатерине предлагается разместить в полузаливе городского пруда возле киноконцертного театра «Космос».

Сенатор Совфеда подчеркнул, что в этом месте можно насыпать остров и сделать основание, на котором будет стоять памятник Екатерине такой высоты, чтобы его видела жители и гости Екатеринбурга с любого конца города. «Это была бы такая красота в центре города, которая и с самолета была бы видна всегда! Это – как статуя Свободы в Нью-Йорке», — сказал Россель.

Перед аэропортом также стоит установить постамент в честь людей, которые внесли значимый вклад в развитие Екатеринбурга.

 


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