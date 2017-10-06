Россель предложил установить в Екатеринбурге огромный памятник Екатерине II

Сенатор Совфеда от Свердловской области Эдуард Россель попросил установить в Екатеринбурге огромный памятник Екатерине II наподобие статуи Свободы в США.

Он предложил поставить монумент в центральном пруду столицы Урала, сообщает РИА Новости. Россель отметил, что в Екатеринбурге необходимо поставить несколько памятников. Первый – Екатерине II, которая дала название поселению и статус города, потому что его жители не сдались Пугачеву.

Монумент Екатерине предлагается разместить в полузаливе городского пруда возле киноконцертного театра «Космос».

Сенатор Совфеда подчеркнул, что в этом месте можно насыпать остров и сделать основание, на котором будет стоять памятник Екатерине такой высоты, чтобы его видела жители и гости Екатеринбурга с любого конца города. «Это была бы такая красота в центре города, которая и с самолета была бы видна всегда! Это – как статуя Свободы в Нью-Йорке», — сказал Россель.

Перед аэропортом также стоит установить постамент в честь людей, которые внесли значимый вклад в развитие Екатеринбурга.