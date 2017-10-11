Российская короткометражка «Скрипка» поборется за «Оскар»

Российский короткометражный фильм «Скрипка», который снял Константин Фам, попал в лонг-лист премии «Оскар». Из этого списка выбирают номинантов на премию в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».

«Скрипка» – последняя часть альманаха «Свидетели», который состоит из трех новелл, пишет газета.ru. Проект посвящен памяти жертв холокоста. Первые две части «Свидетей» претендовали на попадание в шорт-лист в прошлые годы. Сейчас на очереди «Скрипка».

Новелла посвящена истории оркестра еврейских музыкантов, которых расстреляли в 1944 году в Яновском концлагере. Съемки проходили сразу в пяти странах, в том числе, и в России. Премьера фильма состоялась в 2017 году на Московском международном кинофестивале.

«Скрипка» — не единственный российский претендент на получение «Оскара». Ранее «Практика» писала о том, что «Нелюбовь» Андрея Звягинцева тоже допустили к участию в конкурсе. Эта картина поборется за победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».