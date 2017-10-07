Российская сборная одержала победу в товарищеском матче с Южной Кореей

На московском стадионе «ВЭБ-Арена» состоялся товарищеский матч сборных России и Южной Кореи, организованный в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Победу со счетом 4:2 одержала российская команда.

Как сообщает «Интерфакс», победные голы забили Федор Смолов (на 44-й минуте) и Алексей Миранчук (на 83-минуте), во втором тайме два гола в свои ворота отправил футболист корейской сборной Ким Чжу Он (на 55-й и 57-й минуте).

Следующий матч российской команды пройдет 10 октября на стадионе «Казань-Арена», их противниками станут футболисты из Ирана.

Сейчас российская сборная занимает в списке Международной федерации футбола (ФИФА) 64-е место, а корейская — 51-е.

В предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 будут участвовать обе сборные. Россияне получили путевку автоматически, как хозяева ЧМ. А команда Южной Кореи завоевала место в числе участников ЧМ в азиатском отборочном турнире.

Ранее «Практика» информировала, что сборная Испании также обеспечила себе участие в ЧМ-2018.