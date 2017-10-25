Российские банки отбили атаку вируса BadRabbit

Файлы, зараженные вирусом BadRabbit, были отправлены в российские банки из топ-20 во вторник, 24 ноября. Однако благодаря системе обнаружения вторжений кибератака оказалась неудачной.

Об этом РИА Новости рассказал Илья Сачков, глава компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений. По его словам, банки гораздо лучше защищены от кибератак, чем предприятия небанковской сферы, поэтому заражения удалось избежать.

Отмечается, что вирус-шифровальщик BadRabbit имеет сходства в коде с вирусом NotPetya, поразившим компании нескольких стран в июне 2017 года. Заражение вирусом BadRabbit начиналось после того, как пользователи скачивали фальшивое обновление Adobe Flash Player и одобряли его установку.

Известно, что заражению подверглись ряд российских СМИ, в том числе «Интерфакс» и «Фонтанка».