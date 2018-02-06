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06 февраля, в 15:58
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Российские биофизики учатся выращивать запасное сердце

Также ученые смогут заменить поврежденные в результате инфаркта ткани

Ученые Московского физико-технического института сделали очередной шаг в создании технологий, которые позволят создавать отдельные ткани или даже целое сердце для пациента на базе его собственных клеток.

Как сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Acta Biomaterialia, российские биофизики изучили принципы взаимодействия полимерных каркасов с культурами клеток сердца. В дальнейшем результаты исследования помогут ученым выращивать полноценные копии этого органа.

Кроме того, результаты данной работы пригодятся и для изготовления своеобразных заплаток для сердца, чтобы заменить ими поврежденную в результате инфарктов и других заболеваний ткань.

Это не первый крупный прорыв российских ученых. Ранее Praktika.ru писала о том, что в Саратовском государственном медицинском университете имени Разумовского разработали уникальное средство для борьбы с онкологией.


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