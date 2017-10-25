Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 17:21
Новости

Российские депутаты хотят приравнять вейпы к табаку

Законопроект внесут в Госдуму 25 октября

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе со своим руководителем Сергеем Мироновым намерены ужесточить продажу вейпов несовершеннолетним.

«Дико, что в вейп-шопы выстраиваются очереди из подростков. Это безобразие пора прекращать, если мы заботимся о здоровье наших детей», — цитирует Миронова ТАСС.

Политики предлагают приравнять электронные сигареты к обычным и ввести те же нормы регулирования, которые действуют в отношении табачных изделий, а именно — ограничение на курение в публичных местах, те же правила рекламы и продажи.

Миронов напоминает, что влияние электронных сигарет на организм в долгосрочной перспективе до конца не изучено, но некоторые риски, в том числе для легочных и сердечно-сосудистых систем, уже доказаны.

Ранее «Практика» писала о том, что, согласно исследованию американских ученых, курение электронных сигарет может привести к проблемам со здоровьем в пожилые годы.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Образ жизни
вчера в 17:50
Спасительное освобождение: бросаем курить
Технологии
02 октября, в 18:04
Умный хозяин своего телефона
Образ жизни
29 сентября, в 10:01
Почему сауна полезна для души и тела

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо