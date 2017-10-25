Российские депутаты хотят приравнять вейпы к табаку

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе со своим руководителем Сергеем Мироновым намерены ужесточить продажу вейпов несовершеннолетним.

«Дико, что в вейп-шопы выстраиваются очереди из подростков. Это безобразие пора прекращать, если мы заботимся о здоровье наших детей», — цитирует Миронова ТАСС.

Политики предлагают приравнять электронные сигареты к обычным и ввести те же нормы регулирования, которые действуют в отношении табачных изделий, а именно — ограничение на курение в публичных местах, те же правила рекламы и продажи.

Миронов напоминает, что влияние электронных сигарет на организм в долгосрочной перспективе до конца не изучено, но некоторые риски, в том числе для легочных и сердечно-сосудистых систем, уже доказаны.

Ранее «Практика» писала о том, что, согласно исследованию американских ученых, курение электронных сигарет может привести к проблемам со здоровьем в пожилые годы.