Российские дипломаты рассказали об обстановке на Мальдивах

Представители российского посольства в Шри-Ланке рассказали, какая обстановка царит на данный момент в Мальдивской Республике.

Как передает РИА Новости, по словам дипломатов, в местах отдыха российских туристов пока спокойно, несмотря на разразившийся в стране политический кризис.

Отмечается, что посольство РФ в Шри-Ланке является ближайшим к Мальдивам дипломатическим представительством Российской Федерации. По данным организации, на сегодняшний день туристам, отдыхающим на Мальдивах, ничто не угрожает.

Напомним, 5 февраля президент Мальдивской Республики ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней из-за обострения внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий.

Ранее Praktika.ru освещала реакцию российской общественности на призыв Министерства иностранных дел отказаться от поездок на Мальдивские острова.