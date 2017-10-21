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Российские фигуристы заняли весь пьедестал первого этапа Гран-при

Соревнования по парному катанию прошли в московском Дворце спорта "Мегаспорт"

Первый этап серии Гран-при по фигурному катанию проходит с 20 по 22 октября в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Первые три места в соревнованиях по парному катанию заняли российские фигуристы.

Первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (224,25), второе — Ксения Столбова и Федор Климов (204,43), а третье — Кристина Астахова и Алексей Рогонов (199,11), сообщает ТАСС. Торжественная церемония награждения победителей назначена на воскресенье, 22 октября.

Гран-при по фигурному катанию проводится каждый год при поддержке Международного союза конькобежцев, в соревнованиях участвуют лучшие спортсмены мира с солными и парными программами. Второй этап состязаний будет проходить с 27 по 29 октября в Канаде.

Также в соревнованиях выступили Евгения Медведева из России и Юдзуру Ханю из Японии, о чем ранее писала «Практика». Медведева одержала победу в короткой программе, а вот Ханю уступил американцу Натану Чену.


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