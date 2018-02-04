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04 февраля, в 17:28
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Российские футболисты в 10 раз завоевали Кубок легенд

Наша сборная победила в матче с Португалией со счетом 8:4

Сборная России по футболу в 10 раз стала обладателем Кубка легенд, сообщает агентство ТАСС.

В финальном матче, который состоялся в столичном стадионе «Лужники», российские футболисты обыграли противников из Португалии со счетом 8:4. Из 8 голов нашей сборной по два забили Егор Титов и Роман Широков, по одному — Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Константин Головской.

Уточняется, что третье место заняла команда звезд, где во время мачта с Германией два гола забил россиянин Дмитрий Булыкин.

Напомним, что Кубок легенд — это турнир для ветеранов, то есть футбольных игроков старше 35 лет. Турнир проводится ежегодно, начиная с 2009 года.


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