Российские футболисты в 10 раз завоевали Кубок легенд

Сборная России по футболу в 10 раз стала обладателем Кубка легенд, сообщает агентство ТАСС.

В финальном матче, который состоялся в столичном стадионе «Лужники», российские футболисты обыграли противников из Португалии со счетом 8:4. Из 8 голов нашей сборной по два забили Егор Титов и Роман Широков, по одному — Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Константин Головской.

Уточняется, что третье место заняла команда звезд, где во время мачта с Германией два гола забил россиянин Дмитрий Булыкин.

Напомним, что Кубок легенд — это турнир для ветеранов, то есть футбольных игроков старше 35 лет. Турнир проводится ежегодно, начиная с 2009 года.