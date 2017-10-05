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05 октября, в 22:00
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Российские хакеры похитили данные о внедрении США в сети других стран

Сотрудник АНБ перенес секретную информацию на домашний компьютер, а злоумышленники этим воспользовались

Российские хакеры похитили информацию о том, как США проникает в сети других стран. Инцидент произошел еще в 2015 году, но информация об этом появилось только сейчас.

Сотрудник Агентства национальной безопасности проигнорировал должностные инструкции и перенес секретную информацию на свой личный компьютер. Оттуда ее и похитили российские хакеры, сообщает The Wall Street Journal. На компьютере стояла антивирусная защита Касперского, но это не помешало взломать систему и получить важные данные.

Сотрудник, который допустил утечку информации, понесет наказание. Правда, пока непонятно, каким оно будет: АНБ может ограничиться увольнением контрактника, либо подать на него в суд. Шпионом мужчину не считают, однако, то, что он знал, что совершает преступление, однозначно.


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