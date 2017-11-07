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Российские легкоатлеты получили денежные премии за ЧМ-2017

Помимо самих спортсменов награды от государства вручат еще и тренерам

Государство вручило денежные награды каждому российскому спортсмену, который занял призовое место на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в 2017 году.

Об этом информационному агентству ТАСС рассказали во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Подчеркивается, что денежные премии от государства получили не только спортсмены, но и личные тренеры легкоатлетов.

Примечательно, что спортсмены от Российской Федерации выступали в столице Великобритании на чемпионате мира 2017 года под нейтральным флагом.

Российским легкоатлетам в общей сложности удалось завоевать шесть медалей соревнования — пять серебряных и одну золотую.

Ранее «Практика» информировала о том, что в чемпионате мира по самбо в 2017 году примет участие рекордное количество стран.


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