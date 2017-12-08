Российские лыжники решили участвовать в Олимпийских играх

Представители российской сборной по лыжным гонкам поедут на Олимпийские игры-2018, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане, и выступят под нейтральным флагом.
Такое решение было принято в пятницу, 8 декабря, в ходе голосования, передает ИА REGNUM.
Как прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, члены сборной самостоятельно провели внутреннее голосование, в ходе которого было решено, что команда поедет на Олимпиаду, несмотря на ограничения МОК.
Как ранее писала Praktika.ru, Международный олимпийский комитет разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018, но с условием выступления не под российским, а под нейтральным флагом.
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Необходима защита от новых нападок и одних только усилий Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России ,спортивных федераций недостаточно. Тем многие спортивные чиновники дисквалифицированы. Необходимо создать неправительственную организацию – Российский национальный комитет защиты спорта, в который вошли бы представители спортивного сообщества, юристы, политики, правозащитники, журналисты, бизнесмены, деятели культуры – все, кто готов прийти на помощь нашим спортсменам, оказавшимся в столь сложной ситуации, как верно предлагает Сергей Миронов.
лично мне стыдно и очень печально