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Российские миллиардеры с начала года заработали $22,5 млрд

Об это свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg

26 российских долларовых миллиардеров заработали с начала 2017 года $22,5 млрд. В частности, Алексей Морашов, главный акционер «Северстали», за 10 месяцев увеличил свой капитал на $1,94 млрд. Владимир Потанин, президент «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля», заработал $1,85 млрд.

Владимир Лисин, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, увеличил свой капитал на $3,44 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Виктор Вексельберг, глава группы «Ренова», заработал $1,97 млрд, а Леонид Михельсон, глава «Новатэка» — $1,17  млрд.

Общая сумма, заработанная миллилардерами, составляет $22,5 млрд.


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