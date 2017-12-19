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19 декабря, в 23:13
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Российские офицеры из состава СЦКК вернулись на Родину

Группа пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе

Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) вернулись в РФ. Они уже пересекли пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. Вскоре они должны прибыть в Москву.

Российская сторона прекратила деятельность в рамках СЦКК – сегодня офицеры пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию Донецкой народной республики, пишет РИА Новости.

Кремль не раз заявлял, что не причастен к событиям в Донбассе, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Украина преодолела кризис. Ранее “Практика” писала о том, что Киев дал гарантии по безопасности российских офицеров.


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