Российские офицеры из состава СЦКК вернулись на Родину

Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) вернулись в РФ. Они уже пересекли пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. Вскоре они должны прибыть в Москву.

Российская сторона прекратила деятельность в рамках СЦКК – сегодня офицеры пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию Донецкой народной республики, пишет РИА Новости.

Кремль не раз заявлял, что не причастен к событиям в Донбассе, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Украина преодолела кризис. Ранее “Практика” писала о том, что Киев дал гарантии по безопасности российских офицеров.