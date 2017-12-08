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08 декабря, в 19:46
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Российские паралимпийцы успешно прошли допинг-тесты

Все 68 спортсменов соответствуют критериям допуска к Паралимпиаде

Паралимпийский комитет России (ПКР) заявил о том, что все 68 паралимпийцев-представителей РФ выполнили требования Международного паралимпийского комитета по прохождению тестов на допинг.

Как передает “Говорит Москва”, 68 спортсменов, которые были заявлены ПКР для участия в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону, прошли минимум по два антидопинговых тестирования, выполнив соответствующий критерий МПК.

Сообщается также, что выполнение необходимых критериев россиянами подтвердил Международный паралимпийский комитет.

 


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