Российские паралимпийцы успешно прошли допинг-тесты

Паралимпийский комитет России (ПКР) заявил о том, что все 68 паралимпийцев-представителей РФ выполнили требования Международного паралимпийского комитета по прохождению тестов на допинг.

Как передает “Говорит Москва”, 68 спортсменов, которые были заявлены ПКР для участия в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону, прошли минимум по два антидопинговых тестирования, выполнив соответствующий критерий МПК.

Сообщается также, что выполнение необходимых критериев россиянами подтвердил Международный паралимпийский комитет.