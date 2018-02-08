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08 февраля, в 18:57
Новости

Российские пенсионеры в Латвии могут лишиться льгот на проезд

Соответствующее предложение рассмотрят уже на следующей неделе

Национальное объединение “Все — Латвии” предлагает ввести поправки в законодательство, согласно которым граждане третьих стран не будут получать льготы на проезд в общественном транспорте в Риге.

Отмечается, что если поправки примут, скидки на проезд смогут получать только граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Кроме того, подобные льготы предоставят и лицам без гражданства, передает РИА Новости.

Авторы считают, что поправки будут мотивировать людей получить гражданство Латвии. Предложение рассмотрят уже на следующей неделе на заседании Сейма.

Кстати, в настоящее время скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане РоссииУкраины и Белоруссии.

Всего в балтийской стране проживают около 40 тысяч граждан РФ.


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Олег Иванович
Гость
Олег Иванович

Ну и чего тут обсуждать? Это другая страна, это их дело, кому предоставлять льготы. У нас разве не так? У нас пенсионеры Подмосковья не имеют льготного проезда в Москве. Почему бы об этом не поместить заметку и не обсудить.

22 дней 12 часов назад