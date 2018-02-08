Российские пенсионеры в Латвии могут лишиться льгот на проезд

Национальное объединение “Все — Латвии” предлагает ввести поправки в законодательство, согласно которым граждане третьих стран не будут получать льготы на проезд в общественном транспорте в Риге.

Отмечается, что если поправки примут, скидки на проезд смогут получать только граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Кроме того, подобные льготы предоставят и лицам без гражданства, передает РИА Новости.

Авторы считают, что поправки будут мотивировать людей получить гражданство Латвии. Предложение рассмотрят уже на следующей неделе на заседании Сейма.

Кстати, в настоящее время скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.

Всего в балтийской стране проживают около 40 тысяч граждан РФ.