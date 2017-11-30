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30 ноября, в 22:16
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Российские пограничники конфисковали вывезенные из Сирии артефакты

Чаще всего они сбывались через анонимных продавцов или интернет

Российские пограничники конфисковали предметы исторического и культурного значения, которые ранее были вывезены из подконтрольных боевикам террористических группировок районов Сирии, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза.

«Российским органам пограничного контроля удалось конфисковать изразцовую плитку османского периода и прочие сирийские артефакты, украденные с территории, находившейся под контролем ИГИЛ*», – сообщает RT.

По его словам, зачастую такие артефакты сбываются через анонимных продавцов или интернет. «Контроль над такими сделками затруднен, в первую очередь из-за проблемы идентификации контрабандных ценностей», – добавил Небензя.

Ранее «Практика» писала о том, что Россия и Сирия создали единую систему противовоздушной обороны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.


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