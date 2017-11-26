Российские правозащитники требуют отменить ряд законов

Участники съезда “В защиту прав человека”, который стартовал в воскресенье, 26 ноября, в столице, приняли резолюцию об отмене ряда законов.

По их мнению, данные законы нарушают Конституцию РФ, а также права граждан и общественных организаций, а потому подлежат отмене, передает ТАСС.

В списке значатся более 20 пунктов. В него попали, в частности, закон о введении наказания за клевету, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношениях, “закон Димы Яковлева”, запрещающий усыновление иностранцами российских детей-сирот, и другие.

Также участники съезда обсудили соблюдение трудовых прав и выдвинули требование закрепить правовым актом запрет на привлечение учителей к выполнению неоплачиваемой и не предусмотренной трудовым договором работы – выхода на субботники, городские праздники.