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04 октября, в 14:02
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Российские школы откажутся от практики обучения в три смены

Регионы страны уже второй год получают по 25 млрд рублей на решение этой проблемы

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала журналистам о некоторых переменах в школьном образовании. По ее словам, в ближайшие три года все школы страны перейдут на двухсменное обучение. В настоящее время из-за нехватки школ в некоторых регионах страны дети вынуждены обучатся в три смены.

Голодец напомнила, что уже больше года субъекты РФ получают по 25 миллиардов рублей на строительство новых школ, а сама программа выстроена с учетом демографической потенциальной нагрузки. Вице-премьер надеется, что в ближайшие несколько лет ситуация будет полностью решена на всей территории России, сообщают РИА Новости.

В День знаний, 1 сентября, Ольга Голодец, выступая перед первоклассниками на торжественной линейке, сказала, что в этом году в школы России в первый раз пошло рекордное количество детей — 1,8 миллионов. Вице-премьер добавила, что всего в российских школах получают образование 15,5 миллионов учеников.

Ранее «Практика» писала о том, что депутаты «Единой России» внесут предложение по изменению дошкольного образования.


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