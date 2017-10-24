Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit

Российские новостные издания атаковал вирус-шифровальщик под названием BadRabbit. Работа нескольких компаний полностью парализована, однако СМИ — не единственные, кто подвергся кибер-атаке.

Также вирус атаковал киевский метрополитен и аэропорт Одессы, пишет ТАСС со ссылкой на Илью Скачкова, генерального директора компании Group-IB. Эта команда занимается расследованием киберпреступлений, а также их профилактикой.

В частности, вирус «Плохой кролик» заразил «Фонтанку» и «Interfax» — эти СМИ являются одними из крупнейших в стране. Вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в 0,05 биткоина – это около 16 тысяч рублей. Расшифровать данные самостоятельно практически невозможно.