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24 октября, в 18:55
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Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit

В ряде предприятий парализована работа

Российские новостные издания атаковал вирус-шифровальщик под названием BadRabbit. Работа нескольких компаний полностью парализована, однако СМИ — не единственные, кто подвергся кибер-атаке.

Также вирус атаковал киевский метрополитен и аэропорт Одессы, пишет ТАСС со ссылкой на Илью Скачкова, генерального директора компании Group-IB. Эта команда занимается расследованием киберпреступлений, а также их профилактикой.

В частности, вирус «Плохой кролик» заразил «Фонтанку» и «Interfax» — эти СМИ являются одними из крупнейших в стране. Вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в 0,05 биткоина – это около 16 тысяч рублей. Расшифровать данные самостоятельно практически невозможно.


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