Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх 2017

Российский Олимпийский комитет подтвердил во вторник, что спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным Олимпийским флагом, сообщает Le Figaro.

«У всех было одно мнение: наши спортсмены должны отправиться в Южную Корею и стремиться победить для России. Российские спортсмены выразили готовность принять участие в Играх», – отметил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Международный Олимпийский Комитет (МОК) 5 декабря решил исключить Россию из этих Игр, разрешив только «чистым» российским спортсменам соревноваться в строгих условиях и под Олимпийским флагом из-за допингового скандала. Александр Жуков сказал, что Олимпийский комитет России отправится в Лозанну 15 декабря, чтобы обсудить требования к претендентам от России, которые будут участвовать в Играх в качестве «Олимпийских спортсменов России».

По его словам, около 200 российских спортсменов могут участвовать в Играх, что эквивалентно количеству спортсменов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году (226).

Ранее Praktika.ru писала о том, что член МОК предложил отказаться от флагов на Олимпийских играх.