Российские туристы выбрали места для отдыха в новогодние каникулы

Россияне определились с направлениями отдыха в новогодние каникулы.

Они собираются посетить Таиланд, ОАЭ и Турцию, сообщает РИА Новости. Многие россияне планируют посетить отечественные курорты, особенно Сочи. Об этом свидетельствуют данные туроператоров и систем онлайн-бронирования.

Рейтинги мест, куда планируют поехать россияне на новогодние каникулы, разделились на две категории: отечественные и зарубежные направления, а также пляжные и горнолыжные курорты.

Интерес россиян к поездкам за границу вырос на 7%. Более 74% граждан России отдают предпочтение отдыху за границей, остальные организовывают свой отдых внутри страны.

При этом цена на билеты в новогодние праздники снизилась на 4%, а стоимость на перелеты по внутренним рейсам уменьшилась на 8% по сравнению с прошлым сезоном.

Главным направлением внутреннего туризма остается Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Крым.