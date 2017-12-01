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01 декабря, в 11:43
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Российские туристы выбрали места для отдыха в новогодние каникулы

Более 26% граждан России отдают предпочтение внутреннему туризму

Россияне определились с направлениями отдыха в новогодние каникулы.

Они собираются посетить Таиланд, ОАЭ и Турцию, сообщает РИА Новости. Многие россияне планируют посетить отечественные курорты, особенно Сочи.  Об этом свидетельствуют данные туроператоров и систем онлайн-бронирования.

Рейтинги мест, куда планируют поехать россияне на новогодние каникулы, разделились на две категории: отечественные и зарубежные направления, а также пляжные и горнолыжные курорты.

Интерес россиян к поездкам за границу вырос на 7%. Более 74% граждан России отдают предпочтение отдыху за границей, остальные организовывают свой отдых внутри страны.

При этом цена на билеты в новогодние праздники снизилась на 4%, а стоимость на перелеты по внутренним рейсам уменьшилась на 8% по сравнению с прошлым сезоном.

Главным направлением внутреннего туризма остается Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Крым.


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