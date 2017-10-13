Российские ученые создали «калькулятор здоровья»

Пермские ученые разработали «калькулятор болезней», состоящий из списка заболеваний, которые через 20 лет могут сильно навредить человеку.

Разработку назвали «Методика индивидуального определения степени вероятности и профилактики возникновения наиболее распространенных заболеваний человека», сообщает ТАСС. Ученые работали над проектом около 20 лет.

Доктор медицинских наук Марина Землянова отметила, что программный продукт под названием «Биоген» позволяет оценить здоровье человека и определить, каким болезням он может быть подвергнут в будущем. На основе этих данных ученые разрабатывают программу профилактики для каждого конкретного случая.

Сначала пациент проходит полное медицинское обследование и заполняет анкету, в которой отвечает на 180 вопросов. После этого все данные анализируют специалисты и составляют врачебные рекомендации по питанию, занятиям спортом, медикаментозной терапии.

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