Российские ученые создали новый генератор случайных чисел

Ученые-физики из МГУ имени Ломоносова, Академии криптографии России и Института физики твердого тела РАН изобрели новый генератор случайных чисел.

Как передает ВЕСТИ.RU, прибор уже прошел тесты Национального института стандартов и технологий США.

Устройство поддерживает генерацию случайной последовательности со скоростью в 64, 75 и 100 мегабит в секунду.

Отмечается, что изобретение российских ученых отличается от используемых повсеместно аппаратных генераторов, так как использует другой источник случайности – явление квантовой неопределенности.