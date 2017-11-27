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27 ноября, в 19:53
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Российские ученые создали новый генератор случайных чисел

В основе работы прибора лежит явление квантовой неопределенности.

Ученые-физики из МГУ имени Ломоносова, Академии криптографии России и Института физики твердого тела РАН изобрели новый генератор случайных чисел.

Как передает ВЕСТИ.RU, прибор уже прошел тесты Национального института стандартов и технологий США.

Устройство поддерживает генерацию случайной последовательности со скоростью в 64, 75 и 100 мегабит в секунду.

Отмечается, что изобретение российских ученых отличается от используемых повсеместно аппаратных генераторов, так как использует другой источник случайности – явление квантовой неопределенности.


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WladWlad
Гость
WladWlad

ПСЕВДО случайных – действительно случайный числа мало кому интересны, поскольку могут выдавать неограниченное количество одинаковых чисел.

25 дней 20 часов назад