Российские ученые запатентовали «электронный нос»

Исследователи применили быстрообучаемый нейросетевой искусственный интеллект для распознавания запахов. Это позволило ученым получить патент на малогабаритное устройство «электронный нос» для распознавания образа запаха широкого класса химических веществ. Отечественный газоанализатор может не только различные смеси газов, но и запоминать новые запахи.

«Датчиков газа, запахов существует великое множество. Но они все настроены на распознавание только одного определенного запаха. Допустим, у шахтеров есть датчики на метан, и когда появляется этот газ, устройство его четко фиксирует и сообщает об опасности», — цитируют РИА Новости Владимира Кулагина, профессора Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Уникальность разработки заключается в том, что их устройство разработано на основе твердотельных газочувствительных матриц, состоящих из полупроводниковых датчиков, с использованием быстрообучаемого нейросетевого искусственного интеллекта. Устройство заранее умеет распознавать 16 запахов и одновременно с этим может обучатся новым запахам обеспечивается более точное их распознавание.