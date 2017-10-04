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04 октября, в 15:45
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Российские вузы представлены в 59 из 111 предметных мировых рейтингов

У РФ есть все предпосылки, чтобы быть в топе глобального образования

В настоящее время вузы Российской Федерации представлены в 59 из 111 ведущих предметных глобальных рейтингов, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, в РФ существует проект «5-100», он был создан по указу президента России Владимира Путина и предусматривает повышение конкурентоспособности университетов России среди мировых научно-образовательных центров, сообщают РИА Новости.

Индикатором высоких достижений является вхождение не менее пяти российских университетов в сотню мировых списков QS, THE и ARWU к 2020 году, пояснила вице-премьер.

Всего за три года после начала проекта топ-100 в число предметных рейтингов вошли пять участников «5-100». Российские вузы заняли позиции по международным отношениям, экономике, политике и социологии.

Ранее «Практика» писала о том, что Ольга Голодец заявила об отсутствии безработицы в России.


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