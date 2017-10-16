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Российских школьников предложили обучать поведению в интернете

С данной инициативой выступил глава WorldSkills Russia

Руководитель WorldSkills Russia (союз «Молодые профессионалы») Роберт Уразов назвал нынешние уроки труда в российских школах устаревшими и предложил вместо этого обучать детей востребованными навыками безопасного поведения в интернете или программированию.

Также он добавил, что в настоящее время ребят на уроках труда учат делать напильником то, что уже давно делается механизированным способом, сообщает РИА Новости.

«Если ребенок не знает навыков безопасного поведения в интернете, это не означает, что он не полезет в интернет», — заявил Уразов и напомнил, что почти у каждого ученика младших классов есть смартфон и прямой доступ в интернет, однако их не обучают и не дают навыков работы в социальной сети.

По мнению редакции, предложение Уразова достойно внимания, тем более что безопасность детей в Сети гораздо важнее умения сколотить табуретку.

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