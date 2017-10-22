Российских скелетонистов не удовлетворило состояние льда в Пхенчхане

В первый день предолимпийской недели на санно-бобслейной трассе в Южной Корее в Пхенчхане у российских скелетонистов появились серьезные опасения по поводу качества льда.

Об этом информационному агентству ТАСС рассказал главный тренер российской сборной по бобслею и скелетону Данил Чабан. Отмечается, что в воскресенье, 22 октября, скелетонисты из РФ первыми произвели тренировочные спуски.

Наставник команды заявил, что трасса пребывает в не очень хорошем состоянии, так как на ней слишком мало льда. В связи с этим спортсмены во время тренировки испытывали мощную тряску.

«Сейчас мы пытаемся разговаривать с организаторами, высказали им свои претензии, но те физически не успевают довести ее (трассу) до ума, посмотрим, что будет дальше», — сказал Чабан.

Также он подчеркнул, что результаты сборной были далеки от совершенства. Это обусловлено плохой трассой, а также прошедшим дождем.

Известно, что во второй половине дня на ледовой трассе проводили тренировку российские бобслеисты. Предолимпийская неделя подойдет к концу 28 октября.

Ранее «Практика» сообщала о публикации календаря игр сборной России по хоккею на Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.