Российских спортсменов на ОИ-2018 поддержат призеры прошлых лет

Российских спортсменов, которые в этом году отправятся на Олимпийские игры в Южную Корею, приедут поддержать их соотечественники – призеры-олимпийцы предыдущих лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев Александра Катушева.

Сейчас формируется список группы поддержки из 58 человек, который планируют утвердить в ближайшее время. Катушев уточнил, что уже куплены билеты на соревнования и зарезервировано размещение в отелях.

Олимпийские игры в южнокорейском городе Пхенчхан пройдут с 9 по 25 февраля. Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом. Однако чистые спортсмены смогут принять участие в играх под нейтральной символикой.