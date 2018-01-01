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Российских спортсменов на ОИ-2018 поддержат призеры прошлых лет

Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля

Российских спортсменов, которые в этом году отправятся на Олимпийские игры в Южную Корею, приедут поддержать их соотечественники – призеры-олимпийцы предыдущих лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев Александра Катушева.

Сейчас формируется список группы поддержки из 58 человек, который планируют утвердить в ближайшее время. Катушев уточнил, что уже куплены билеты на соревнования и зарезервировано размещение в отелях.

Олимпийские игры в  южнокорейском городе Пхенчхан пройдут с 9 по 25 февраля. Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом. Однако чистые спортсмены смогут принять участие в играх под нейтральной символикой.


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