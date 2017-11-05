Российских туристов во Вьетнаме призвали быть осмотрительнее

Федеральное агентство по туризму предупредило отдыхающих во Вьетнаме россиян о тайфуне «Дамри», больше всего от которого пострадали районы Кханьхоа и Биньтхуан, где по данным посольства России отдыхает большое количество российских туристов.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность и при необходимости обращаться в посольство России во Вьетнаме», — сообщается на сайте ведомства.

В субботу, 4 ноября, тайфун «Дамри» достиг побережья Вьетнама. Основной удар природной стихии пришелся на центральную и южную части страны. В настоящее время 22 человека считаются пропавшими без вести, информации о пострадавших среди россиян нет.

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