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Российский актер Александр Яценко получил приз на кинофестивале в США

Он исполнил роль в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия"

Актер Александр Яценко, сыгравший врача по имени Олег в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», получил приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Чикаго.

Герой Яценко в картине «Аритмия» работает врачом скорой помощи. У него наблюдаются проблемы с алкоголем, кроме того, Олег постоянно пытается совершить невозможное, чему не радо его начальство. Его жена в какой-то момент решает подать на развод, а Олег тем временем полностью отдается работе. Главную женскую роль в фильме сыграла актриса Ирина Горбачева, сообщает РИА Новости.

В середине июня в Сочи завершился российский кинофестиваль «Кинотавр». Главный приз достался фильму Бориса Хлебникова «Аритмия». Фестиваль проходил с 7 по 14 июня. В конкурсной программе участвовало 14 фильмов, о чем ранее писала «Практика».


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