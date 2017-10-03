Российский бизнесмен возглавил новую политпартию на Кипре

Выходец из России, создатель радиостанции «Русская волна» в Лимасоле Алексей Волобоев возглавил новую политическую партию «Я гражданин» на Кипре.

Во вторник, 3 октября, партия получила свидетельство о регистрации в МВД Кипра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Волобоева.

Россиянин отметил, что образование партии началось полгода назад. Инициаторами стали российские предприниматели с кипрским гражданством и греки-киприоты.

«Это кипрская партия, которая состоит из граждан Республики Кипр. У нас также есть белорус, украинец и грек-киприот», — сказал президент партии.

Партия создана для решения проблем бизнесменов — коррупция, бюрократия, экология. Этими вопросами другие политические партии Кипра не занимаются.