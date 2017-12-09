Российский боксер стал интернациональным чемпионом WBA

Боксер из России Михаил Алоян одержал победу над соперником из Никарагуа Эрмохенесом Кастильо и стал интернациональным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,15 кг.

Бой состоялся во Дворце спорта города Кемерово. Алоян значительно превосходил соперника, но арбитры присудили ему победу не единогласно, пишет газета Известия.

Отмечается, что в карьере Алояна это третья победа из трех, в то время как для Кастильо поединок закончился первым поражением после серии из 12 побед, четыре из которых он сделал, отправив соперника в нокаут.

Прошлые поединки российский боксер также провел против выходцев из Никарагуа. В первом бою он встретился с Ядером Кардоса в Кемерово, а во втором – с Марвином Солано в Москве.

Михаил Алоян – заслуженный мастер спорта России (2010), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира (2011, 2013), обладатель Кубка мира (2008), чемпион Европы (2010).