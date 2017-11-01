Российский газ поставят на север Ирана через Азербайджан

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился с журналистами итогами переговоров с лидерами Ирана и Азербайджана. По его словам, Россия готова наладить поставки газа на север Ирана по трубопроводу Азербайджана.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что, несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг другу, имея в виду логистику внутреннюю», — цитирует Путина РИА Новости.

Обсудили лидеры трех стран и статус Каспия. Путин рассчитывает, что РФ, Иран и Азербайджан в ближайшее время согласуют и подпишут все необходимые документы.

Затронули президенты в ходе трехсторонней встречи и тему ОПЕК. «Координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты. Но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель», — заявил Путин.

Кроме того, президенты обсудили вопросы сотрудничества в гуманитарных областях, в сфере образования, медицины, культуры и контакты между регионами.

Ранее «Практика» писала о том, что Азербайджан готов инвестировать в Ставропольский край более $60 миллионов.