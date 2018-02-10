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10 февраля, в 13:42
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Российский конькобежец Елистратов вышел в полуфинал шорт-трека на ОИ

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 13 секунд

Российский конькобежец Семен Елистратов вышел в полуфинал турнира по шорт-треку на дистанции 1500 километров на Олимпийских играх 2018 года.

В квалификационном забеге спортсмен занял третье место, сообщает RT. Конькобежец преодолел дистанцию за 2 минуты 13 секунд. Его опередили венгр Шаолинь Шандор Лю и канадец Самуэль Жирар.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что  Василий Кошечкин начнет соревнования по хоккею на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане основным вратарем сборной России.

Российская сборная по хоккею проведет первый матч турнира 14 февраля. Соперником россиян станет сборная Словакии.


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