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19 декабря, в 21:36
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Российский МИД отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США

Дипломаты отметили, что работа в таком направлении задает линию на противостояние

На сайте министерства иностранных дел РФ появился комментарий относительно новой стратегии национальной безопасности. Дипломаты пояснили, что с сожалением восприняли ее посыл «мир с позиции силы» и отметили, что работа в таком направлении задает линию на противостояние.

По мнению дипломатов, отсюда и разбросанные по тексту антироссийские пассажи, по которым можно судить, что Россию не хотят видеть сильной державой. Представители МИД РФ отмечают, что именно поэтому Россию обвиняют в посягательстве на «мировой порядок», под чем понимается однополярное мироустройство, замыкающееся исключительно на американские интересы и потребности.

Также российские дипломаты подтвердили, что готовы к выстраиванию партнерских отношений с США, но продуктивное партнерство возможно только на принципах равенства и взаимного уважения.


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