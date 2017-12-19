Российский МИД отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США

На сайте министерства иностранных дел РФ появился комментарий относительно новой стратегии национальной безопасности. Дипломаты пояснили, что с сожалением восприняли ее посыл «мир с позиции силы» и отметили, что работа в таком направлении задает линию на противостояние.

По мнению дипломатов, отсюда и разбросанные по тексту антироссийские пассажи, по которым можно судить, что Россию не хотят видеть сильной державой. Представители МИД РФ отмечают, что именно поэтому Россию обвиняют в посягательстве на «мировой порядок», под чем понимается однополярное мироустройство, замыкающееся исключительно на американские интересы и потребности.

Также российские дипломаты подтвердили, что готовы к выстраиванию партнерских отношений с США, но продуктивное партнерство возможно только на принципах равенства и взаимного уважения.