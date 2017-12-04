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04 декабря, в 22:14
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Российский сенатор Керимов ввез во Францию более 500 млн евро

Политика и бизнесмена уличили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

По данным прокуратуры Франции, российский политик Сулейман Керимов мог ввезти в страну от 500 до 750 миллионов евро.

Как заявил журналистам прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, это подтверждает, что в намерения Керимова входили махинации по отмыванию денег, передает “Интерфакс”.

Отмечается, что указанная сумма не просто была ввезена в страну, также были зафиксированы переводы средств с одного счета на другой.

По сведениям прокурора, часть денег была использована для покупки недвижимости, причем по явно заниженной цене, что доказывает факт уклонения от уплаты налогов.

Ранее “Практика” сообщала, что 21 ноября во Франции был задержан член Совета Федерации и известный российский бизнесмен Сулейман Керимов.


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