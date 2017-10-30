Российским регионам разрешили использовать «вафельную» разметку

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы, согласно которым регионы имеют право применять «вафельную» разметку на сложны перекрестках.

Как сообщает «Интерфакс», разметка-«вафельница» также меняет приоритет проезда на перекрестках с круговым движением.

В ходе совещания с вице-премьерами Медведев рассказал, что подписал два постановления, которые вносят серьезные корректировки в правила дорожного движения.

«Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках — на перекрестках с пересекающими транспортными потоками», — цитирует премьер-министра информационное агентство.

Он добавил, что с сегодняшнего дня субъекты РФ получили право наносить специальную дорожную разметку на проблемных участках.

Медведев подчеркнул, что второй указ позволяет менять приоритет проезда на перекрестках с круговым движением. Так, приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим на него автомобилистам придется уступить дорогу.

Ранее «Практика» информировала о том, что Дмитрий Медведев выступил за развитие дружественных отношений между Россией и Турцией.