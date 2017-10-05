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05 октября, в 13:32
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Российским учителям могут поднять зарплату до уровня госслужащих

Инициаторами идеи стали депутаты фракции "Справедливая Россия"

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов хочет приравнять учителей к госслужащим по уровню зарплат и льгот, по его мнению, государству гораздо важнее развивать систему образования, нежели поддерживать бюрократию.

Депутаты партии уже разработали законопроект, согласно которому российские врачи и учителя получат обширный перечень мер социальной поддержки, в числе которых право на 50%-скидку санаторно-курортного лечения, досрочная страховая пенсия, более длительные отпуска и все остальное, что в настоящее время предоставляется госслужащим, сообщает ТАСС.

Кроме того, политики, согласно законопроекту, предусматривают повышение зарплат педагогам уже с 1 января 2018 года. В сфере дошкольного, школьного, профессионального образования рост составит до 100% от средней зарплаты по региону, в сфере высшего образования — до 150%.

Ранее «Практика» писала о том, что «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене внутреннего роуминга.


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