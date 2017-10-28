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28 октября, в 14:55
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Российским вузам в 2018-2020 годах могут выделить 25 млрд рублей

Минобрнауки разработало проект поддержки образовательных организаций высшего образования

Министерство образования и науки РФ  подготовило проект, согласно которому в 2018-2020 годах на поддержку образовательных организаций высшего образования из федерального бюджета выделят 25 миллиардов рублей.

В субботу, 28 октября, проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе говорится, что Минобрнауки на государственную поддержку образовательных организаций высшего образования, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планируется выделить бюджетные ассигнования в размере 7,5 миллиарда рублей в 2018 году, 8,85 миллиарда рублей — в 2019 году, 8,55 миллиарда рублей — в 2020 году.

Также в пояснительной записке к документу говорится о выделении субсидий на развитие опорных университетов, которые нацелены на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов и подготовку высококвалифицированных кадров. Отмечается, что субсидии будут предоставляться победителям конкурсного отбора, организованного Минобрнауки.

Ранее «Практика» сообщала, что в Минобрнауки прокомментировали шумиху вокруг диссертации Мединского.


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